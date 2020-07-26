شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: بروتوكول تعاون لفتح مجالات للتدريب والعمل بمحافظات الصعيد وشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان بروتوكولاً هاماً للتعاون المشترك مع شركة ايجى جراف للمهارات والعلوم المهنية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور خالد القاضى عميد الكلية ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي بحضور كل من المهندس محمد العوضى رئيس شعبة الصناعات الجلدية باتحاد الصناعات الجلدية المصرية والمهندس وليد القرشى رئيس مجلس ادارة شركة ايجى جراف، والدكتور اسامة حسين ابو هشيمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد شعبان رئيس قسم الصناعات الجلدية.

يهدف برتوكول التعاون الي تفعيل الإتفاق بين الجانبين في مجالات تدريب وتشغيل طلاب الكلية هذا إلى جانب فتح مجالات متعددة للتدريب والتشغيل بمحافظات صعيد مصر وسيناء وذلك فى إطار التعاون مع مبادرة تحيا افريقيا للتنمية المستدامة والتي يرأسها الدكتور خالد القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى مؤسس المبادرة.

ويشمل البروتوكول التعاون في مجال التدريب المهني والتأهيل للتوظيف والأنشطة المتصلة به، لتدريب طلاب كلية الاقتصاد المنزلي وتأهيلهم طبقًا لاحتياجات سوق العمل تدريباً متميزاً ومتخصصاً يضمن للمتدربين فرصاً كبيرة للتوظيف، حيث ُيعد التدريب بمجالاتة المختلفة والمتعددة هو المسار الصحيح والعلاج الناجع لأي مشكلات قد تواجه التشغيل والإنتاج حاليا، وذلك ليكون تدريب الطلاب له نتاج مثمر قادر على أن يضفي علي العملية الإنتاجية القدر الكافي من التميز والمنافسة ويحقق فى الوقت ذاتة الكفاءة المطلوبة للطلاب المتدربين بالعلم والمعرفة والتطبيق الذى يتوافق مع واقع متطلبات سوق العمل.