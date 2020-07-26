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خروج 69 حالة جديدة.. ارتفاع نسب الشفاء من كورونا في البحيرة

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حمدي قاسم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 69 حالة جديدة.. ارتفاع نسب الشفاء من في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بشفاء خروج 69 حالة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا في البحيرة،وخروجهم إلى منازلهم، أمس، بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، وارتفاع إجمالى عدد المتعافين إلى 4780 حالة.

ويهيب «آمنة» بالمواطنين الاستمرار في التباعد الإجتماعى، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من .

ومن جانبه أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ارتفاع نسب الشفاء في المحافظة وانخفاض معدلات الإصابات والوفيات في البحيرة.

اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة - صورة أرشيفية

  • الوضع في مصر

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  • اصابات

    91,583

  • تعافي

    32,903

  • وفيات

    4,558

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