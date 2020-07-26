شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 69 حالة جديدة.. ارتفاع نسب الشفاء من كورونا في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بشفاء خروج 69 حالة جديدة من المتعافين من فيروس كورونا في البحيرة،وخروجهم إلى منازلهم، أمس، بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، وارتفاع إجمالى عدد المتعافين إلى 4780 حالة.
ويهيب «آمنة» بالمواطنين الاستمرار في التباعد الإجتماعى، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، والالتزام بارتداء الكمامات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ارتفاع نسب الشفاء في المحافظة وانخفاض معدلات الإصابات والوفيات في البحيرة.
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الوضع في مصر
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اصابات
91,583
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تعافي
32,903
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وفيات
4,558
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