شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر: إجراءات مشددة لصرف المعاشات بدون زحام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الاستاذ محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، إنه في ضوء إعلان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك، قام البنك بتجهيز كافة الاجراءات التي من شأنها تيسير عملية صرف المعاشات من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات.

وأوضح «عشماوي» في تصريحات صحفية، أن البنك يتيح أكثر من جهة لصرف المعاشات والمرتبات منها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة في كافة انحاء الجمهورية بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك، هذا بجانب إشتراك البنك في خدمة شركة بنوك مصر لعملاء «بنك ناصر» والمعروفة اختصارا بـ (123) والتي تمكنهم من صرف مرتباتهم ومعاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري بعد أن كانت عمليات الصرف مقتصرة على فروع بنك ناصر فقط مع التأكيد على عدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي على العملاء كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000منفذ من منافذ شركة فوري وذلك حرصا على سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع

ونوه عشماوي انه سيتم تزويد ماكينات الصراف الاّلي بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم كما سيتم ابواب البنك منذ الساعات الاولي مع التأكيد على عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف على مستحقاته المالية وذلك تنفيذا لسياسه الدولة في التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.