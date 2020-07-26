شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القطاع الخاص تناشد أصحاب الأعمال صرف أجور العاملين قبل عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت نقابة العاملين بالقطاع الخاص، برئاسة شعبان خليفة، أصحاب الأعمال، صرف أجور شهر يوليو، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، لكي يتمكن العاملين من تلبية احتياجات أسرهم والتزاماتهم العائلية المرتبطة بالاحتفالات بالعيد، خاصة أن العيد يتزامن مع نهاية الشهر.

وقال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنَّ رواتب العاملين تبخرت طيلة الشهر، لذا وجب على رجال الأعمال بدافع حسهم الاجتماعي صرف الرواتب قبل الإجازة، متابعًا «إننا نتفهم جيدًا الظروف الاقتصادية وما يمر به أصحاب الأعمال والمجتمع كله من ركود اقتصادي، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أنّه مع بدء التعايش مع الفيروس بدأت عجلة الاقتصاد في الدوران».

وأشار «خليفة»، إلى أنَّ هناك الكثير من رجال الأعمال الذين يتحملون مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه عمالهم وقد وعدوا بصرف الأجور قبل إجازة العيد كنوع من التكافل الاجتماعي لإدخال البهجة والسرور على العاملين وأسرهم، خاصة الأطفال الذين سيسعدون بعدية العيد، مؤكّدًا أنَّ ذلك سيعود بالإيجاب على الحالة النفسية للعاملين بالمنشآت ويزيد من الإنتاج.

وأكّد رئيس نقابة القطاع الخاص، أنَّ شعور العاملين بتقدير صاحب العمل ينعكس على عملهم في مصانعهم وشركاتهم لأنٍهم يرون بأنفسهم ما يقدمه صاحب العمل في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها الجميع، ومن ثم يكون قدوة لهم في تحمل مسؤولية الحفاظ على الإنتاج بكفاءة.