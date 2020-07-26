شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن تقديم شكاوي مخالفات العاملين بالجهاز الاداري؟ (الطرق والشروط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، تفعيل وتحديث 5 وسائل إلكترونية لتقديم الشكاوي والبلاغات بشأن مخالفات العاملين بالجهاز الإداري بالدولة باستخدام إحدى الطرق التالية:

أولًا: إرسال الشكوى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية www.ap.gov.eg

ثانيًا: إرسال الشكوى من خلال الصفحة الرسمية للنيابة الإدارية على موقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك https://www.facebook.com/ap.gov.eg/

ثالثًا: إرسال الشكوى من خلال الخط الساخن ١٦١١٧.

رابعًا: إرسال الشكوى من خلال تطبيق الـ«WhatsApp» على رقم ٠١٠٥٠٦٠١٨٨٨

خامسًا: إرسال الشكوى لوحدة الشكاوى المركزية على البريد الإلكتروني [email protected]

وما تطلبه تقديم الشكوى:

على أن يراعى جدية الشكوى وأن يتم تضمينها اسم الشاكي- رقم بطاقة الرقم القومي-رقم الهاتف المحمول الخاص به.

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وأكدت النيابة الإدارية أنه سيتضمن وفق هذه الخطوة الحفاظ على السرية التامة لتلك البيانات كضمانة من ضمانات حق الشكوى.

وأضافت النيابة الإدارية أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبتها للتحول الرقمي وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة، وتوفير الوقت والجهد، والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية مما من شأنه تسهيل التقاضي وصولًا لتحقيق العدالة الناجزة.



وأكدت الهيئة أن الشكوي حق دستوري للمواطن باعتباره أحد أهم مصادر الكشف عن أوجه الفساد الإداري والمالي بالدولة وتيسيرًا على جموع المواطنين.