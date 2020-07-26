شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث مروري بـ«صحراوي بني سويف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، اليوم الأحد، في حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بسيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي، أعلى نفق بياض العرب، ونقلوا إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج، فيما تم إيداع الجثة مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة النجدة بالمديرية بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من نفق بياض العرب والذي وجه بسرعة توجيه الإسعاف ورفع آثار الحادث.

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وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل 7 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «عماد. ع. ع» 31 عامًا، تاجر، ومقيم بالمنيا، ومصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و«شريف. ر. م» 32 عامًا، مقيم بالمنيا، عامل، ومصاب باشتباه بكسر بالقدم اليسرى، و«عماد. ن. و» 19 عامًا، مقيم بالمنيا، ومصاب كدمات وسحجات بالجسم، واشتباه بكسر بالكتف اليسرى، و«إبراهيم. أ. إ» 34 عامًا، مقيم بالمنيا، ومصاب بجروح قطعية بالرأس، و«بسام. س. ف»، 20 عامًا، مقيم بالمنيا، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، و«بلال. ن. ق» 17 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«سميرة. م. ي» 45 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري.

كما تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية وجارٍ التعرف على هويته من خلال المصابين في الحادث.