شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية بـ4 مراكز فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه تم إزالة عدد 17 تعديًا على الأرض المملوكة للدولة في مراكزشبراخيت والمحمودية ورشيد والدلنجات على مساحة 815 مترًا مربعًا، وذلك ضمن حملات الموجة 16 لإزالة التعديات على أرض الدولة والأرض الزراعية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بتنفيذ 6 قرارات إزالة تعديات بالبناء على أرض مملوكة للطرق بقريتى محلتصا وجزيرة نكلا على مساحة 344 مترًا مربعًا، وتنفيذ 7 قرارات إزالة لتعديات بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 218 مترًا مربعًا بقرى ديروط وسيدى عقبة وفيشا بالمحمودية، وكذلك 3 تعديات على حرم الطرق على مساحة 200 مترًا مربعًا في رشيد، وحالة تعدٍ بقرية كوم زمران بمركز الدلنجات.

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة

إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى البحيرة