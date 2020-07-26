شكرا لقرائتكم خبر عن عقرب يظهر بالإسكندرية يصيب الأهالى بالذعر.. والحقيقة: لعبة من فيلم خيال علمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صور حشرة كبيرة تشبه العقرب على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وصحبتها تحذيرات من أنها نوع جديد من الحشرات تشبه العقرب، يلدغ ويسبب الموت، كما قيل بأن الحشرة السامة انتشرت في دول عربية مثل ليبيا والجزائر وانتقلت مؤخرا الى المناطق الحدودية في محافظة مطروح ومنها إلى الإسكندرية.



جانب من الشائعات على فيس بوك

وحملت صورة العقرب غريب الأطوار تحذيرات للأهالي في الإسكندرية ومطروح من إبقاء الشبابيك والأبواب مفتوحة وضرورة غلقها لعدم التعرض للسعات العقرب السامة، وتسببت صور العقرب ورسائل التحذير من خطورتها حالة من الذعر بين المواطنين، وأن الحيوان الجديد الذي يشبه العقرب يلتصق بلحم الشخص ولا ينتزع مخالبه سوى باللحم بنفسه مسببا التسمم الحاد للشخص.



شائعات فيس بوك

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وبالبحث عن حقيقة العقرب وبعد أن تسببت الصور في حالة ذعر، تبين أن الصورة لا تعدو سوى لعبة جديدة، مستوحاة من أحد أفلام الخيال العلمي ويدعى "Alien"، وهو فيلم رعب من فئة خيال علمي أمريكي بريطاني تم إصداره عام 1979 ، وهو من إخراج مخرج أفلامك الرعب الشهير ريدلي سكوت وبطولة توم سكيريت، سيجورني ويفر، فيرونيكا كارترايت.



صور للعقرب المتداولة

"الين" فيلم خيال علمي تدور أحداثه المستوحى منه اللعبة التي تحدث عنها المنشور المتداول، حول الكائن الفضائي الشديد العدوانية الذي يقتل طاقم السفينة الفضائية وينتقم منهم عن طريق امتصاص طاقتهم وغرز مخالبه في لحمهم.

وتعرف اللعبة الجديدة باسم "Facehugger"، وتباع العديد من أشكالها عبر المتاجر الإلكترونية المختفلة مثل أمازون، ولا يوجد شيء في الحقيقة يحمل صورة ذلك الحيوان المنتشر عبر مواقع التواصل في الحياة الطبيعية وإنما هو صورة للعبة مستوحاة من فيلم أجنبي فقط لا غير.