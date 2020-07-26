شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة هولندا تطلق مبادرة لريادة الأعمال بالقاهرة وأسيوط سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة المملكة الهولندية بالقاهرة عن إطلاق مبادرة لريادة الأعمال "أورنج كورنرز" فى شهر سبتمبر القادم بالقاهرة والصعيد (أسيوط).

وذكرت السفارة - فى بيان اليوم الأحد - أن "أورنج كورنزر" هي مبادرة أطلقتها المملكة الهولندية بهدف توفير التدريب والإمكانيات وشبكات التواصل الفعال لرواد الأعمال الشباب لكي يستطيعوا أن ينشئوا أعمالهم ويعملوا على تنميتها، وأوضحت أن فتح باب التقديم لبرامج حاضنة الأفكار الابتكارية لريادة الأعمال للمهتمين سيكون نهاية شهر يوليو الجارى وبداية شهر أغسطس المقبل.

وقال السفير لاورنس ويستهوف إن "المملكة الهولندية تتبنى سياسات طموحة للمساعدات والتجارة والاستثمار تهدف إلى إيجاد حلول مربحة لكل الأطراف على المستوى العالمي"، وأضاف أن ريادة الأعمال تلعب دورا رئيسيا في ذلك حيث تسهم في الابتكار وتخفيض نسب البطالة.

وأشار إلى أن رواد الأعمال الشباب حول العالم أثبتوا استعدادهم للمخاطرة ولقيادة عملية التغيير بالرغم من قلة الموارد في كثير من الأحيان فهم يخلقون الوظائف الخاصة بهم قبل كل شيء بدلا من طلب الوظيفة، وتقوم مبادرة "أورنج كورنرز" بتوفير الدعم والمساندة لرواد الأعمال هؤلاء لتطوير أفكارهم ومهاراتهم الشخصية.

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ولفتت السفارة الهولندية إلى أن المبادرة تشمل برنامجين لحاضنات ريادة الأعمال أحدهما في القاهرة والآخر في صعيد مصر (أسيوط)؛ وسيوفر كل برنامج منهما دورات تدريبية متكررة مدتها 6 شهور لفائدة 15 من رواد الأعمال في كل مرة.

وستركز تدريبات رواد الأعمال بشكل عام على المشروعات الناشئة في مجال الزراعة والقطاعات الإبداعية، وستتضمن أيضا مشاركة رواد الأعمال من السيدات بنسبة 50% على الأقل.

وسوف تقوم شركات مصرية بتوفير خدمات تدريب رواد الأعمال في مصر وهي "كلتيف " في القاهرة و "أوتريتش إيجيبت " في الصعيد.