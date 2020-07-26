شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى مشترك غدا لوزيرى خارجية مصر والسعودية فى قصر التحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل سامح شكرى وزيـر الخـارجـية، غداً الاثنين، الأمير فيصل بن فرحان، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وذلك لعقد جلسة مباحثات فى قصر التحرير ويعقب اللقاء مؤتمر صحفى مشترك.

كان وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قد أجرى مع نظيره اليونانى، نيكوس دندياس، يوم الخميس الماضى، محادثات هاتفية لبحث العلاقات وأخر المستجدات الدولية والإقليمية.

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وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن بن فرحان تلقى مكالمة من دندياس جرى خلالها "استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها".

وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا كذلك "تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جانبها قالت وزارة الخارجية اليونانية إن المحادثات بين بن فرحان ودندياس ركزت على التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية.