نائب رئيس اللجنة العلمية بالصحة: "لا تأمنوا لكورونا حتى الوصول إلى لقاح"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إن القاهرة والجيزة والقليوبية أكثر المحافظات في عدد الإصابات بكورونا.
وأوضحت جيهان العسال، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، أنه سيتم البدء بالتدريج لإغلاق بعض مستشفيات العزل فى ظل انخفاض الإصابات.
وأوضحت أن هناك أكثر من دولة على وشك الانتهاء من التجارب النهائية لمصل فيروس كورونا، مشيرة إلى أن في حال ثبوت نجاح المصل الصيني وتحقيق نتائج مبشرة سيتم على الفور العمل على إنتاجه في مصر من خلال شركة "فاكسيرا".
وذكرت أنه من الممكن وبسهولة تحقيق صفر في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ولكن في حالة واحدة وهي الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأوضحت أن لم تثبت الأبحاث حتى الآن كيفية تطور الفيروس وتحوره وخاصة في فصل الشتاء المقبل، مشددة على أن طالما لم يتم التوصل حتى الآن إلى مصل إذا لم تخلع الكمامة نهائيا.
وأكدت جيهان العسال، ضرورة التزام المواطنين، والحذر والتباعد وارتداء الكمامات، مضيفة: "محدش يأمن للفيروس حتى الوصول إلى اللقاح، ومستعدون للأسوأ وأى سيناريوهات".
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