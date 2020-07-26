شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للتصنيع تعلن فتح باب التقدم لمدرستى" الفنية والتدريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع فتح باب التقدم للإلتحاق بمدرستي الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج نظام الثلاث سنوات (بنين) طبقا للقرارين الوزاريين رقم161 ، 162 بتاريخ 1 / 8/ 2019 وذلك للحاصلين على شهادة الإعدادية العامة عام 2020 للتخصصات التالية:-

* عدد (2) فصل دراسى تخصص الإلكترونيات الصناعية بمدرسة مصر الجديدة - الكيلو 17 طريق القاهرة السويس.

* عدد (2) فصل دراسى تخصص الميكانيكا التطبيقية بمدرسة حلوان - إمتداد شارع منصور طريق ورش العمرة.

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* مزايا الدراسة بمدرسة الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية:

1. يُمنح الخريج شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية للتعليم والتدريب المزدوج وشهادة خبرة من الهيئة العربية للتصنيع.

2. الدراسة لمدة 6 أيام أسبوعياً (يومان للدراسة النظري / 4 أيام للدراسة والتطبيقات العملية جميعها داخل مواقع العمل بمصانع الهيئة العربية للتصنيع).

3. التدريب من خلال خبراء فنيين متخصصين من داخل مصانع الهيئة.

4. التدريب على أحدث الاجهزة والمعدات والادوات المواكبة للتكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

5. كثافة الفصول في الحصص النظرية لا تتجاوز (20) طالب للفصل .

6. إكساب الطلاب المهارات والجدارات اللازمة وفق متطلبات سوق العمل.

شروط التقدم لمدرسة الهيئة العربية للتصنيع:

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1. أن يكون المتقدم حاصل على الإعدادية العامة دور مايو عام 2020 من محافظة القاهرة ، وبمجموع لا يقل عن ( 240 ) درجة.

2. أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة التابعين للادارات التعليمية ( النزهة التعليمية/ مصر الجديدة / الزيتون / مدينة نصر / حلوان ) .

3. ألا يزيد سن المتقدم فى أول أكتوبر 2020 عن 17سنة.

4. حسن السير والسلوك.

طريقة التقديم للالتحاق بمدرستي الهيئة العربية للتصنيع:

1. مستندات التقديم المطلوبة :-

2. (صورة استمارة نجاح الشهادة الاعدادية أو بيان نجاح / صورة شهادة ميلاد مميكنه / صورة بطاقة ولي الأمر / البطاقة الصحية معتمدة من المدرسة الاعدادية المقيد بها ومذكور بها ان الطالب خالي من الأمراض المزمنة/ عدد 2 صورة شخصية) .

3. تحضير ملف بصيغة PDF وإرسال صور الكترونية من مستندات التقديم المطلوبة على الموقع الالكترونى (school.aoi.org.eg) خلال الفترة من 22/7/2020إلى 8/8/2020 .

4. عقد إختبارات المقابلة شخصية للمستوفين لشروط الالتحاق بالمدرسة خلال الفترة من 23/8/2020 حتى 3/9/2020، وسيتم تعريف كل متقدم بتوقيت ومكان الاختبارات برسالة SMS

5. لا تقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد بعاليه.

6. يتم تقديم أصول المستندات بالمدرسة للطلبة المقبولين خلال ثلاثة أيام من القبول حتى لا يسقط حق الطالب.

ولا يعتبر تقديم الطلبات موافقة على القبول حتى يتم البت في الطلبات طبقاً لترتيب المجموع ونتيجة المقابلة الشخصية.