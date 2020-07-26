شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر: إجراءات مشددة لصرف معاشات أغسطس بدون زحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي انه في ضوء إعلان اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف عشماوى، أنه فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وشراء احتياجاتهم قبل العيد حيث بدء الصرف من يوم الخميس الماضي من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ شركة فوري واليوم من خلال فروع البنك لذلك قام البنك بتجهيز كافة الاجراءات التي من شأنها تيسير عملية صرف المعاشات من دون معاناة وإزالة أي معوقات قد تقف حيالها، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التزاحم والحد من التجمعات .ي

وأضاف عشماوي ان البنك يتيح أكثر من جهة لصرف المعاشات والمرتبات منها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93 فرعا منتشرة في كافة انحاء الجمهورية بالإضافة الي ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك هذا بجانب إشتراك البنك في خدمة شركة بنوك مصر لعملاء "بنك ناصر" والمعروفة اختصارا بـ (123) والتي تمكنهم من صرف مرتباتهم ومعاشاتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM بكافة البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري بعد أن كانت عمليات الصرف مقتصرة على فروع بنك ناصر فقط مع التأكيد علي عدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء كما تم إتاحة خدمة الصرف من خلال 2000منفذ من منافذ شركة فوري وذلك حرصا علي سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات وضمان عدم التكدس داخل الفروع

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وأوضح عشماوى انه سيتم تزويد ماكينات الصراف الاّلي بالأموال اللازمة و الكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم كما سيتم ابواب البنك منذ الساعات الاولي مع التأكيد علي عدم انصراف العاملين حتي حصول آخر عميل موجود بمنافذ الصرف علي مستحقاته المالية و ذلك تنفيذا لسياسه الدولة فى التخفيف من أعباء أصحاب المعاشات.