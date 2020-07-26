شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جامعة القاهرة: أزمة كورونا أعادت الاعتبار للتعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى لجامعة القاهرة، أن الجامعة لديها بنية تحتية أساسية وجديدة، للاعتماد على التكنولوجيا لمواجهة أثار فيروس كورونا.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "صباحك مصري"، اليوم الأحد، إن الجامعة وضعت من قبل خطة لتحويل 25% من المقررات بشكل رقمى وكان من المفترض تطبقها خلال 2020، ومع أزمة كورونا سيتم رفع النسبة.

Advertisements

وأشار إلى أن أزمة كورونا اعادت الاعتبار للتعليم عن بعد ويجب استثمار ما تم إنجازه، مشددًا على ضرورة إكساب الطلاب المزيد مم المهارات الرقمية، ورفع مستوى معرفة قدرات اعضاء هيئة التدريس الفترة المقللة.

وكان رئيس جامعة القاهرة، قد وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.