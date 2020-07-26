شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث جامعة القاهرة: أزمة كورونا أعادت الاعتبار للتعليم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمى لجامعة القاهرة، أن الجامعة لديها بنية تحتية أساسية وجديدة، للاعتماد على التكنولوجيا لمواجهة أثار فيروس كورونا.
وقال خلال تصريحات لبرنامج "صباحك مصري"، اليوم الأحد، إن الجامعة وضعت من قبل خطة لتحويل 25% من المقررات بشكل رقمى وكان من المفترض تطبقها خلال 2020، ومع أزمة كورونا سيتم رفع النسبة.
وأشار إلى أن أزمة كورونا اعادت الاعتبار للتعليم عن بعد ويجب استثمار ما تم إنجازه، مشددًا على ضرورة إكساب الطلاب المزيد مم المهارات الرقمية، ورفع مستوى معرفة قدرات اعضاء هيئة التدريس الفترة المقللة.
وكان رئيس جامعة القاهرة، قد وجه عمداء الكليات بضرورة الالتزام بإتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب وتوفير قاعات كبيرة تستوعب أعداد الطلاب والتأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي تجرى بها الامتحانات، وترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي القدرات الخاصة ووجود من يعاونهم، وتوافر لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وفي الكليات للتعامل الطبي السريع مع أي حالة اشتباه.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث جامعة القاهرة: أزمة كورونا أعادت الاعتبار للتعليم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.