شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إنهاء خدمة إمامين بالإسماعيلية لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن إنهاء خدمة إمامين بمديرية أوقاف الإسماعيلية، وذلك لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفى، مؤكدة أنه أصبح ليس لهما علاقة بالوزارة من تاريخ القرار.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم:" بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسماعيلية أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الأحد 26/7/2020م خدمة كل من : السيد محمد شفيق السيد إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية، وأحمد حساني عبد الله سالم إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية/ طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، نظرًا لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي .

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وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد ، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الإسماعيلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.