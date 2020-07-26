شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب القبول لدراسة الماجستير والدكتوراه فى الملكية الفكرية بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة للالتحاق ببرامج المعهد القومى للملكية الفكرية، للحصول على درجة الماجستير فى علوم الملكية الفكرية ( وتكون الدراسة باللغة العربية) ودرجة الماجستير فى الملكية الفكرية وإدارة الإبداع (وتكون الدراسة باللغة الانجليزية)، ودرجة دكتوراه الفلسفة فى الملكية الفكرية، بحيث تكون (نسبة 50%من الدراسة بنظام التعليم عن بعد – اون لاين)، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن الجامعة ، على أهمية الملكية الفكرية وضرورة دعم المبدعين والمخترعين بكافة الصور، يذكر أن من أهم أنواع الدعم هو توفير فرص الدراسة والتعليم فى هذا المجال الحيوى والهام، وهذا يؤكد على الدور المحورى للملكية الفكرية فى دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.

وأوضح الدكتور ماجد نـجم إلى أن المعهد القومى للملكية الفكرية بالجامعة يسعى دائما إلى دعم عملية البحث العلمى ودراسة مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بتنمية المجتمع المصرى فى مختلف المجالات المتعلقة بالملكية الفكرية، كما يعمل المعهد على إعداد موارد بشرية مؤهلة مهنيًا، وقادرة على المنافسة نظريًا وعمليًا، ومدربة على كيفية التعامل مع مختلف مجالات حقوق الملكية الفكرية.

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وقال الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومى للملكية الفكرية، أنه يمكن التقدم للماجستير لحملة المؤهلات العليا فى كافة التخصصات والكليات العسكرية بكافة التخصصات، والعاملين بمكاتب الملكية الفكرية، فى ما عدا الدكتوراه تتطلب الحصول على درجة الماجستير فى الملكية الفكرية أو دبلوم دراسات عليا فى الحقوق أحدهما فى الملكية الفكرية والأخر فى القانون العام أو الخاص من أحد الجامعات المصرية أو ما يعادلها حيث يتم عمل مقاصة للحاصلين على دبلوم الملكية الفكرية، وتكون الأولوية فى القبول للأسبق فى التقدم والذى يستوفى الشروط المطلوبة .

وأضاف أن الدراسة تكون فى الفترة المسائية بمقر المعهد يوم واحد أسبوعيا (الجمعة أو السبت) وباقى المحاضرات أون لاين بنظام التعليم عن بعد حيث يوجد مكتبة علمية متخصصة فى الملكية الفكرية بالمعهد وهى الوحيدة المتخصصة على مستوى مصر.

ويتعين على الراغبين فى الالتحاق بالمعهد ضرورة استيفاء المستندات التالية وهى شهادة البكالوريوس أو الليسانس، وبيان بتقديرات المقررات الدراسية طوال سنوات الدراسة، شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى الملكية الفكرية، شهادة بدبلوم الدراسات العليا فى القانون العام أو الخاص أو شهادة الماجستير فى الملكية الفكرية وذلك لراغبى الالتحاق ببرنامج الدكتوراه، كذلك تقديم، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، صورة بطاقة الرقم القومي، وعدد (6) صورة شخصية حديثة 4 ×6، تقديم المستند الدال على الموقف من التجنيد ( أدى الخدمة – إعفاء نهائى – تأجيل)، على أن يكون المتقدم غير مقيد بالدراسات العليا بأى جامعة أو مؤسسة تعليمية أخرى.