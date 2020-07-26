"الصحة": إغلاق تدريجى لمستشفيات العزل.. ومستعدون لأى موجات محتملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، أنه توجد استعدادات كاملة من الوزارة لمواجهه الموجة الثانية لكورونا إن حدثت، وهناك خطة موضوعة لذلك.

وشددت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، على ضرورة التزام المواطنين، والحذر والتباعد وارتداء الكمامات، مضيفة: "محدش يأمن للفيروس حتى الوصول إلى اللقاح، ومستعدون للأسوأ وأى سيناريوهات".

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وأوضحت نائب رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة، ان وفيات كورونا جزء كبير منها كانت بسبب الأمراض المزمنة.

وتابعت: "كل إمكانيات الدولة مجهزة لمواجهة أزمة كورونا، ودراسة كيفية الإغلاق أثناء الأزمة كان له الفضل في تقليل الإصابات، فالإغلاق التام تسبب في انهيار بعض الدول مع أزمة صحية، وبالتالي كانت الأزمة أكبر، اما في مصر كل شئ كان مدروس، وكان هناك رد فعل سريع من الدولة المصرية".

وأشارت إلى أن القاهرة والجيزة والقليوبية أكثر المحافظات في عدد الإصابات بكورونا، مستطردة:" بدء بالتدريج إغلاق بعض مستشفيات العزل في ظل انخفاض الإصابات".