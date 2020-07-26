شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتفقد عدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالغربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، اليوم الأحد، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الغربية، في ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت أمس وتنتهي يوم 13 أغسطس المقبل.

وزار نائب الوزير لشئون التعليم الفني، لجان الامتحانات بمدرسة المنشاوي ع بنات، ولجنة مدرسة الشهيد محمد كامل نور الإعدادية بنات بطنطا، ومدرسة كفر الزيات الثانوية الصناعية الميكانيكية بكفر الزيات؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين، وخلال الزيارة تفقد اختبارات التقديم لمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة بمركز التطوير التكنولوجي بالمحافظة، وفي نهاية الزيارة صرح سيادته بأن أعمال الامتحانات تسير بصورة جيدة حتى الآن.

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وشارك في الجولة الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، وهاشم علي جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، و ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ولطفي أبو هندي مدير عام التعليم الفني.