شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تجذب السياحة بتسهيلات على التأشيرات.. وتؤكد: ارتفاع مؤشرات الإقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل الجهات المختصة فى دبى على تقديم محفزات لتنشيط قطاع السياحة بعد جائحة فيروس كورونا، حيث تقوم بدراسة تيسير آلية منح التأشيرات السياحية بما يضمن دفع وتنشيط الحركة السياحية خلال مرحلة ما بعد " كوفيد - 19 ".ولذلك اجتمع اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مع عدداً من ممثلي الشركات السياحية في الإمارة، والذى يأتي ذلك مع فتح الأجواء وترحيب دبي مجدداً بزوارها إيذاناً بعودة الحركة السياحية إليها، واستئناف القطاعات الاقتصادية الحيوية لأنشطتها تدريجيا.

وأكد اللواء محمد المري خلال اللقاء، أن التسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص للقطاعات الحيوية خلال جائحة كوفيد - 19، ساهمت بشكل كبير في تقليص تأثيرات الجائحة العالمية إلى أدنى مستوياتها بالمقاييس العالمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة.

ولفت المرى إلى أن تلك التسهيلات انعكست إيجاباً على ارتفاع مؤشرات الإقبال السياحي ورغبة الكثيرين في زيارة دبي بعد فتح المجال الجوي كوجهتهم المفضلة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة في دبي يتمتع بالعديد من المميزات والمقومات التي تكفل الحفاظ على استدامته.

ونوّه إلى أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي والشركات والمكاتب السياحية هم شركاء رئيسيون مع إقامة دبي في تحقيق الرؤية الرامية إلى جعلها الوجهة السياحية الأولى والمركز التجاري الرائد في العالم.

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وأوضح المري أهمية دور المكاتب السياحية في إعداد برامج سياحية جاذبة استناداً إلى ما تمتلكه دولة الإمارات من معالم فريدة وأنشطة سياحية مميزة، ولما تتمتع به دبي من مقومات جذب متنوعة عززت مكانتها في الأوساط السياحية العالمية، مؤكداً أهمية منح التأشيرات السياحية بالمعايير المخصصة لها.

وقال إنه من المتوقع أن تعود الحركة السياحية أكثر قوة مع فتح المجال الجوي بشكل كامل واستئناف كافة القطاعات الحيوية في الدولة لأنشطتها، مؤكداً أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، كما استمرت في تقديم خدماتها وفق آلية مدروسة واجراءات احترازية عالية الدقة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نحو تأسيس مرحلة جديدة تعتمد منظومة العمل فيها على مواكبة كافة المتغيرات والتحولات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مطارات دبي شهدت خلال الفترة الأخيرة، منذ بدء العودة التدريجية لرحلات الطيران الدولية، توافد الكثير من السياح الذين قدموا لقضاء عطلاتهم في دبي، مؤكداً أن دبي نجحت في تجاوز الأسوأ في هذه الأزمة العالمية وتمكنت من الحفاظ على استمرارية الخدمات في كافة القطاعات الحيوية بأعلى درجات الكفاءة.