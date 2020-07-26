شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين تتابع سيارات نقل الملاحظين للجان الدبلومات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت نقابة المعلمين عبر نقاباتها الفرعية توفير وسائل نقل مجانية للمعلمين المشاركين فى مراقبة امتحانات الدبلومات الفنية ، بناء على تعليمات خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس إتحاد المعلمين العرب، حيث تابعت غرفة العمليات الرئيسية بالنقابة منذ الساعات الأولى صباح اليوم تحرك وسائل المواصلات التى خصصتها النقابات الفرعية للمعلمين لليوم الثاني على التوالى من امتحانات الدبلومات الفنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد ، للتيسير على الملاحظين خلال الانتقال اليومى .

وأكد حامد الشريف أمين صندوق النقابة العامة للمعلمين أن النقابة الفرعية بالمنيا برئاسة محمد عبد اللطيف ، قامت بتوفير وسائل مواصلات لنقل المعلمين من مقر لجانهم النقابية إلى لجان الامتحانات الخاصة بهم بالمجان دون مقابل.

وأوضح أن نقابة المعلمين عليها دور كبير فى توفير سبل الراحة للمعلمين المشاركين فى امتحانات الدبلومات الفنية أسوة بما قامت به النقابة خلال امتحانات الثانوية العامة ، مع توفير كل وسائل الأمان داخل وسائل المواصلات من الكمامات وأدوات التعقيم.

كما قامت النقابة الفرعية للمعلمين ببني سويف برئاسة مصطفى الديب أيضاً بمتابعة وصول المعلمين إلى لجانهم بعد تخصيص وسائل مواصلات لنقل المعلمين التابعين لها في جميع مراكز المحافظة السبع، إلى مقار لجانهم الامتحانية .

Advertisements

واشار رئيس النقابة الفرعية ببني سويف أنه تم نقل 3200 معلم قاموا بتسجيل أسمائهم لنقلهم إلى مقار لجان الامتحانات الخاصة بهم ، بمراكز المحافظة السبع، داخل وخارج المحافظة ( الفيوم- و مغاغا – العدوه – العياط – أطفيح) بعدد 134 مابين سيارات ميكروباص واتوبيسات 50 راكب وميني باص 33 راكب.

وأضاف الديب ان ذلك يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، والتي أكدت عليها النقابة العامة برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، حرصاً على المعلمين بجميع محافظات الجمهورية.