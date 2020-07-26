شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطبيق صحة مصر يساعد فى الوصول لعيادات الكشف عن الأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن تطبيق صحة مصر يساعد في الوصول إلى أقرب عيادة متنقلة للكشف والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن تطبيق صحة مصر يمكن ايضا من التعرف علي الوحدة الصحية القريبة من مكان إقامتك للكشف والعلاج مجاناً ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.