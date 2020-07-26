شكرا لقرائتكم خبر عن علوم القاهرة تستكمل ماراثون الامتحانات وسط إجراءات احترازية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، الجولة التفقدية للإجراءات الاحترازية لامتحانات المستوى الرابع التحريرية للأسبوع الثالث على التوالي وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك طبقا لاستراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار المناوي فى بيان صادر عن كلية العلوم، إلى أن الكلية حرصت على تطبيق خطة جامعة القاهرة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا المستجد على مدار الأسبوعين الماضيين بآليات تنفيذية واضحة ومعلومة المهام، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا للامتحانات لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي للعملية الامتحانية .

وذكر المناوي أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، يتابع عن كثب تطبيق الكلية لكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما نبه بضرورة الالتزام بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات للطلاب.

وصرح المناوي أنه يتم العمل على الانتهاء من تصحيح كافة الأوراق الامتحانية بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع المشاركين في العملية الامتحانية والعمل على سرعة الأنتهاء من رصد وإعلان النتيجة قبل نهاية شهر أغسطس.

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وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية تعمل على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتى أقرتها جامعة القاهرة مسبقاً برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لحماية أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها المشاركين في الأعمال الامتحانية بما يضمن جودة العملية الامتحانية، وأضافت المستشار الإعلامي للكلية، أنه لم يتم رصد أي مشاكل تعوق العملية الامتحانية خلال الفترة السابقة منذ بدء ماراثون الامتحانات للمستوى الرابع بالكلية.