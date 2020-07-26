شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات شركة المياه بالقاهرة للحفاظ على ماء الشرب خلال أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت شركة مياه الشرب بالقاهرة، على توعية المواطنين بضرورة عدم الإسراف فى مياه الشرب خلال فترة ذبح الأضاحى لضمان وصول المياه لكافة المواطنين والحد من زيادة الأعباء على شبكات الصرف الصحى.

وقال الشركة فى بيان: "تتقدم شركة مياه الشرب بالقاهرة لجميع المواطنين بمحافظة القاهرة بخالص التهانى بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وترجوا من جميع المواطنين الالتزام بالإرشادات الآتية عند التعامل مع الأضاحى حفاظا على مياه الشرب.

عدم الإسراف فى مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع الأضاحى، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين والحد من زيادة الأعباء على شبكات الصرف الصحى.

عدم إلقاء مخلفات الأضاحى فى بالوعات الصرف الصحى وتجميعها فى أكياس وإلقائها فى المكان المخصص لذلك، منعا لحدوث أى أضرار بيئية أو صحية.

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بيان شركة مياه الشرب

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً حضره الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة.

وحول ضرورة ترشيد استهلاك المياه، أشار رئيس الوزراء إلى حجم التحديات التى تواجهنا فى قطاع المياه، مؤكداً أن ذلك يفرض علينا ضرورة العمل على تحقيق وفر حقيقى فى كميات المياه المستهلكة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على أهمية استمرار تنسيق الجهود المبذولة من جانب الجهات المختلفة فى الدولة، سعياً لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وترشيداً لاستهلاك المياه، وتحقيقا لاستغلالها بالشكل الأمثل، بما يلبى كافة الاحتياجات والمتطلبات المتعلقة بالتوسع العمراني، والزيادة السكانية المستمرة، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء محطات التحلية بالمحافظات الساحلية، إلى جانب التوسع فى إقامة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك.

وشدد مدبولى على ضرورة التوسع فى استخدام القطع الموفرة للمياه، مطالبا بأن يتم تركيبها فى كل الوحدات السكنية الجديدة، مطالبا بأن يتم العمل على تغليظ العقوبات على الإسراف فى استخدام المياه، وكذا الوصلات الخلسة، بما يحقق أهداف الدولة فى الاستفادة من كل قطرة مياه.