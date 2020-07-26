شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجبزة تزيل 23 شادر لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالأحياء والمراكز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت محافظة الجيزة من خلال الحملات اليومية التي تنفذها علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن من ازاله 23 شادر لعرض وبيع الأغنام والماشية الحية تم اقامتهم بالمخالفة بالشوارع الرئيسية والميادين .

حيث اصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارا بحظر إقامة شوادر عرض وبيع الأغنام والماشية الحية بالشوارع الرئيسية والميادين والحدائق وفى حالة الموافقة على إقامتها يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة .

وقد وقعت الاحياء والمراكز الغرامة المقررة بقرار محافظ الجيزة وهي انه في حالة المخالفة واقامه الشوادر بالشوارع دون تصريح يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه من كل مخالف نظير رفع الاشغالات وإعادة الشيء إلى ما كان عليه لضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية السليمة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتى في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك حرصًا من المحافظة على الحفاظ على مستوى النظافة بالشوارع وتلافى المخلفات التى تنتج عن إقامة مثل تلك الشوادر بالمواقع الغير مخصصة لها .

وشملت الشوادر التي ازالتها محافظة الجيزة ازاله ٤ شوادر للأضاحي واللحوم بقري ميت القائد وطهما بمركز العياط و على الطريق العمومي المناشي البلد بالجلاتمة بمنشأة القناطر.

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وفي حي العمرانية تم ازاله شادر للأضاحي بشارع اللواء فاروق الصاوي و ازالة شادر وحظيرة مواشي بشارع سيدي عمار وكذلك تحرير ٦محاضر مخالفة بيئية وازاله لشوادر الاغنام بشارع مستشفى الصدر ومصرف الكنيسة وازاله شادر بميدان الجداوي إضافة الي ازاله فرش شادر تابع لمحل جزاره بشارع ضياء بحي الطالبية وازاله 3 شوادر بأحياء الهرم والوراق وجنوب .

كما تم إزالة شادر للأضاحي بمنطقة محمد مبروك ببشتيل بمركز أوسيم وشادر بقريه ميت رهينة بمركز البدرشين وشادرين بجوار شارع المتحف الزراعي وميدان سليمان أباظة بحي الدقي .

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالإزالة الفورية لأي شوادر تقام دون تصريح من الجهات المختصة.

كما كلف المحافظ إدارتى شئون البيئة والإشغالات بالأحياء والمراكز والمدن والإدارة الصحية بتلك الجهات تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بالقرار لمعاونة أجهزة المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضارى للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامة .