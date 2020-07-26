شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف مواعيد عمل مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدى .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي التى تنفذها وزارة الصحة والسكان أنه ينبغي علي سيدات مصر زيارة الوحدات الصحية للإطمئنان علي صحتهم والكشف المبكر عن سرطان الثدى يوميا من السبت للخميس من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 عصرا .

وأضافت مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن سرطان الثدي التى تنفذها وزارة الصحة والسكان : بنستقبل يوميًا من ٢٠ لـ ٣٠ سيدة مع اتباع كل الإجراءات الإحترازية لضمان سلامة كل سيدات مصر.

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وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



