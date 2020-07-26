برلماني: مشاركة مصر في صناعة لقاح "كورونا" يؤهلها لتصنيعه على مستوى القارة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الجهود الحكومية المبذولة مع عدد من دول العالم بشأن تجارب إعداد لقاح جديد لمواجهة كورونا، محل تقدير كبير من الجميع.

وأكد أبو العلا أن الدولة المصرية لم تكتفِ بجهودها في المواجهة الشاملة بكل المستويات، وعملت على التنسيق مع دول أخرى؛ منها الصين، بشأن لقاح الوباء، سواء على مستوى البحوث أو التجارب، ومن ثمَّ قابلية وفاعلية التطبيق في مصر ستكون واردة بنسب كبيرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أبو العلا إلى المحررين البرلمانين، اليوم الأحد، مؤكدًا أن التنسيق والبحوث والتجارب مع الدول التي تعمل على تصنيع لقاح لكورونا، من شأنه أن يمكن مصر من جعلها مركزًا لتصنيع اللقاح على مستوى القارة الإفريقية، مشيرًا إلي أن مصر مؤهلة لذلك بكفاءة.

وتابع البرلماني: "مشاركة الدولة المصرية في جهود العالم لتصنيع لقاح تؤكد قدرات مصر العلمية المتنامية، وكفاءة المتخصصين في هذا الملف".

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أنه وَفق هذه الجهود والتنسيقات التي تتم في هذا الملف، أصبح من الضروري الاهتمام والتركيز على البحث العلمي بشكل أكبر وتخصيص مناقشات موسعة على كل المستويات بشأنه، وكذلك تقديم كل الدعم المادي واللوجستي المطلوب للوصول إلى نتائج علمية تفيد البشرية في كل المجالات.