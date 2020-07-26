ضبط عاطل بحوزته 30 كيلو بانجو في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بقصد الإتجار. معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة أطفيح، أفادت قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة المركز) بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق دائرة المركز. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعثر بحوزته على (10 لفافات كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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