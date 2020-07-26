ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية وذخائر في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية – له معلومات جنائية) حال تواجده صحبة آخرين بجوار سيارة ملاكي معطلة على جانب الطريق، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (4 بنادق آلية - طبنجة - 6 خزينة آلية - 259 طلقة مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالي 50 جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالي 100 جرام - مبلغ مالي قدره 32 ألف جنيه).

بمواجهة المتهم أقر بقيامه ومرافقيه (4 أشخاص -لاثنين منهم معلومات جنائية) بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر لحماية تجارتهم والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وأضاف أن السيارة المضبوطة ملك أحد المتهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين الهاربين.