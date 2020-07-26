أمن المنافذ يضبط 4 قضايا تهريب بقيمة 180 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع– أقمشة) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 180 ألف جنيه.

وفي مجال الأمن العام، نجحت الحملات في ضبط 17 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.