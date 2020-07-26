خلال 24 ساعة.. ضبط 183 سلاحًا ناريًا و226 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (183 قطعة سلاح ناري، بحوزة 156 متهمًا، وضبط 226 قضية مخدرات بحوزة 245 متهمًا.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 65 ألف حكم قضائي متنوع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
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