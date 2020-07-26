مصر | حكم نهائي يعيد "عبد الحي عبيد" لانتخابات الشيوخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حكم نهائي يعيد "عبد الحي عبيد" لانتخابات الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت المحكمة الادارية العليا موضوع - بمجلس الدولة، بقبول الدعوه المقام الدكتور عبد الحي عبيد، المستبعد من سباق اانتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الإداري، وقضت المحكمة بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.

واختصم طعن عبد الحي عبيد رقم 54131 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت أمس بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور والمرشح عبد الحي عبيد، بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة برفض 76 طعنًا محالة من محكمة الدرجة الأولي "القضاء الإدارى" علي انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وتتضمن الطعون ما بين الطعن علي قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم، فيما تتضمن الطعون الأخرى الطعن علي قرار قبول بعص المرشحين لخوض الانتخابات، وتطالب كل أنواع الطعون، إلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح.

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حيثيات الإدارى باستبعاد نجل حسين صبور من انتخابات مجلس الشيوخ

أودعت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة بإستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

وفي سياق آخر، رفضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة "تعليم "، طعن طالب بكلية طب أسنان بجامعة أوكرانيا، كان يعمل فنى أسنان لتحويله لطب أسنان المنصورة، وألزمته المحكمة بالمصروفات.

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وتبين للمحكمة، أن الطاعن حصل على الثانوية العامة في العام الدراسي 19951996 بنسبة 64%، والتحق بالمعهد الفني الصحي وتخرج فيه عام 1998، وعين بوظيفة فني صناعة أسنان بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة عام 1998، وظل على رأس عمله حتى ٢٠١٤ وتقدم بطلب إلى رئيس جامعة المنصورة التمس فيه الموافقة على قبول تحويله من الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك بدولة أوكرانيا إلى الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة؛ كونه مقيدًا بالفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بجامعة إيفا نوفر إنكفسك في العام 20142015، وثمة اضطرابات بدولة أوكرانيا.