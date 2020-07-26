مصر | ضبط هارب من حكم قضائي في قضية اختلاس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط هارب من حكم قضائي في قضية اختلاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط هارب من حكم قضائى في قضية اختلاس.

وأكدت تحريات ومعلومــات إدارة تنفيذ الأحكام بالإدارة تردد (موظف مفصول – مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة - مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده في قضية اختلاس) على دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وجاء ذلك، في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لتنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا الإعتداء على المال العام وضبط المحكوم عليهم فى تلك الأحكام..

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المذكور وضبطه.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركات البناء مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 118 حكم حبس، في قضايا "تبديد، شيكات" بلغ إجمالي مدة العقوبة فيها 70 سنة حبس، وكفالات بلغت 23 ألف جنيه بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

كانت وزارة الداخلية، شنت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لاستهداف صور الخروج على القانون كافة، وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة التي تستخدم في المشاجرات وأعمال العنف، واستهداف الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة خاصة التي أوشكت على السقوط، وذلك بالتنسيق مع مديريات المختلفة، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من "ضبط 206 قطعة سلاح ناري، 255 قضية مخدرات وتنفيذ 83134 حكما قضائيا متنوعا".

وجاء من ضمن المضبوطات، 206 قطعة سلاح ناري، بحوزة 192 متهما، حيث تم ضبط 16 بندقية آلية، و48 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و126 فرد محلي، وطلقة مختلفة الأعيرة، و275 قطعة سلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.