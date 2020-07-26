مصر | ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية بالسويس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية بالسويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس، من استهداف مصنع غير مرخص لإنتاج الكمامات الطبية، في بدائرة قسم شرطة الجناين.