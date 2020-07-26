أخبار مصر | الصحة تحذر من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة تحذر من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات دون إشراف طبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الصحة: الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة يساعد على تحفيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض

الصحة توضح كيفية الحصول على الفيتامينات والمعادن اللازمة من خلال مجموعة من العناصر الغذائية

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات بدون إشراف طبي، بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن ذلك يشكل خطورة وأضرارًا كبيرة على صحة الإنسان.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تناول الأدوية والفيتامينات يجب أن يكون تحت إشراف طبي ولفترات زمنية محددة، مؤكدًا أن الإفراط في تناول تلك الفيتامينات قد يؤدي إلى زيادة في ترسبات الأملاح على الكلى وفي الجسم بشكل عام، كما أنه قد يؤدي إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية وتأثيرها على الجسم في حالة استخدامها عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بالتغذية السليمة والمتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتناول الفيتامينات والمعادن اللازمة بصورة يومية في الوجبات الغذائية لتعزيز الصحة ورفع المناعة، والذي يغني عن شراء وتناول مصادرها الدوائية في صورة أقراص، حيث يساعد ذلك على تحفيز وتقوية جهاز المناعة ويعطي الجسم القدرة على مقاومة الأمراض ويضمن الحفاظ على صحة جيدة.

وأضاف أنه يجب الحرص على تناول البروتين في الوجبة الغذائية مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض، ويمكن أيضًا تناول البروتين من المصادر النباتية مثل الفول والعدس و"اللوبيا" والفاصوليا الجافة، بالإضافة إلى الاهتمام بتناول الحبوب مثل الأرز أو المكرونة أو الخبز أو البليلة أو الشوفان أو الفريك.

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وتابع أن يجب الاهتمام بتناول الألبان ومنتجاتها الخالية من الدسم أو قليلة الدسم كلما أمكن مع الوجبة الغذائية، حيث إن الألبان ومنتجاتها غنية بالبروتين اللازم لبناء خلايا الجسم والكتلة العضلية والكالسيوم الهام لصحة الأسنان والعظام لدى الكبار والصغار.

ولفت إلى تناول كميات معتدلة من الدهون والزيوت الصحية غير المشبعة والغير المصنعة مثل زيت الزيتون وبذر الكتان (الزيت الحار) وعباد الشمس وزيت الذرة وفول الصويا، والابتعاد عن الدهون المشبعة والمصنعة الموجودة في اللحوم الدهنية بنسبة كبيرة والأطعمة المصنعة والمعلبة والوجبات السريعة المقلية، لأنها ضارة بالصحة وتسبب زيادة الوزن وأمراض القلب والشرايين.

وأشار إلى أهمية الحرص على تناول السوائل بكثرة خاصة الماء، وذلك من خلال 8-10 أكواب يوميًا للحفاظ على درجة حرارة وحيوية الجسم وتحسين الصحة العامة ومقاومة الأمراض، كما يجب الاهتمام بتناول الفواكه والخضروات الطازجة.

وذكر أن الأغذية الغنية بفيتامين "سي" تتمثل في الموالح وتشمل (البرتقال، اليوسفي، الليمون، الفراولة، الجوافة، الفلفل الحلو الملون)، وبعض الخضروات مثل البروكولي والسبانخ، كما أن الأغذية الغنية بفيتامين (أ) تشمل الخضروات الورقية الداكنة مثل الجرجير والسبانخ.

وأضاف أن الحصول على فيتامين "د" يتمثل في التعرض لأشعة الشمس يوميًا من 10-15 دقيقة، حيث يساعد ذلك علي تكوين فيتامن "د" في الجسم مما يقوي المناعة ويساعد في الحفاظ على صحة العظام.

وتابع أن الأغذية الغنية بالزنك تتمثل في اللحوم الحمراء (ولكن بكميات قليلة) والبقوليات مثل الحمص والعدس والفول، بالإضافة إلى منتجات الألبان والبيض والمكسرات.

وحذر من الإفراط في تناول السكريات والحلويات والعصائر الجاهزة أوالمعلبة والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى الوجبات السريعة والطعام خارج المنزل والأطعمة المصنعة، وذلك للحماية من زيادة الوزن والسمنة والأمراض المترتبة عليها مثل ارتفاع ضغط الدم، كما أكد أهمية تقليل تناول الملح اليومي لأقل من 5 جرامات (حوالي ملعقة واحدة صغيرة) يوميًا، حيث يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية عديدة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وغيرها.