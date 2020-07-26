أخبار مصر | أمطار رعدية وطقس غير مستقر.. التفاصيل الكاملة لـ 48 ساعة غير مسبوقة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمطار رعدية وطقس غير مستقر.. التفاصيل الكاملة لـ 48 ساعة غير مسبوقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة المقبلة، محذرة المواطنين من الخروج من المنازل، إلا للضرورة القصوى.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفية، أن البلاد تشهد غدًا الإثنين، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة، خاصة على جنوب سيناء، بينما يسود القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، طقس لطيف ليلًا، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وحذرت الهيئة، المواطنين من الخروج وقت الظهيرة، بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة، وذلك حرصا على سلامة الجميع.

وأشارت الهيئة، إلى تأثُر البلاد في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، ما يؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدًا الإثنين، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وتكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مصحوبة بالرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

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طقس الثلاثاء

أما عن يوم الثلاثاء، فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية، بينما شديد الحرارة على جنوب وشمال الصعيد.

وتتوقع الهيئة، أن تكون أبرز الظواهر الجوية يوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وتكون رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مصحوبة بالرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب الصعيد.

توقعات درجات الحرارة خلال الـ 48 ساعة المقبلة:

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، العظمى بالقاهرة الكبرى 36، والصغرى 25، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 27، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 31.

وتسجل درجات الحرارة يوم الثلاثاء، العظمى بالقاهرة الكبرى 37، والصغرى 26، والوجه البحري درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 26، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 27، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30، وشمال الصعيد درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 28، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 32.