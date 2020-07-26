أخبار مصر | جولة في جبانة المماليك| مدفن عمر مكرم يتغير لونه.. وشيوه كار وناريمان لم يمسهما الهدم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جولة في جبانة المماليك| مدفن عمر مكرم يتغير لونه.. وشيوه كار وناريمان لم يمسهما الهدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجولت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية في محيط جبانة المماليك والتي تجري بها الآن أعمال توسعة بشارع قانصوه وذلك في إطار إنشاء محور الفردوس، وهي أعمال الهدم التي أثارت غضب العديدين من المهتمين بالشأن التراثي في مصر، حيث تضم الجبانة بالإضافة لـ 64 أثرًا إسلاميًا تعود جميعها للعصر المملوكي، فهي كذلك تضم عدد كبير من المقابر التراثية.

وسبق وأن رصد الخليج 365 عمليات الإزالة الجارية في محور الفردوس، والتي في مرحلة منها توسعة شارع الفردوس، وسجلت أن عمليات الإزالة بعيدة كل البعد عن الآثار الإسلامية المسجلة، واليوم نرصد حالة بعض المدافن الغير مسجلة كأثر وتحمل طابع معماري متميز.

مدفن عبود باشا

رصدت كاميرا الخليج 365 مدفن رجل الاقتصاد المصري عبود باشا من الداخل والخارج، حيث تحمل قبته طرازًا يشبه القباب الأوروبية ومن الداخل يوجد طراز كتابي حول خوذة القبة، وقد لاحظنا هدم سور المدفن الخارجي، وكذلك إحدى حجرتي الحوش، كما أخبرنا التربي بأن أسفل المدفن غرفة رخامية، وأن ما يشبه التركيبة الصغيرة الموجودة أمام المدفن لو أزيلت فسوف تنهار القبة ككل.