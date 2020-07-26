أخبار مصر | تعرف على استعدادات هيئة السكك الحديدية لعيد الأضحى المبارك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على استعدادات هيئة السكك الحديدية لعيد الأضحى المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن كيفية استقبالها لعيد الأضحى المبارك بالدفع بقطارات إضافية ومواصلة أعمال التعقيم والتطهير للمحطات وقطارات السكة الحديد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

حيث أعلنت الهيئة مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال فترة عيد الأضحى المبارك بداية من أمس، حيث أكدت الهيئة أنه سيتم تشغيل ٢٦ قطارا على الوجهين القبلي والبحري منها ١٠ قطارات مكيفة و١٦ قطارا مميزا.

كما تواصل الهيئة اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا.

واستمرت الهيئة في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس، وطرق انتشاره وكيفية مقاومته، وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات، واستمرار ارتداء العاملين المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، بجانب لصق منشورات توعية بالمحطات والقطارات بالفيروس وأعراضه.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 933 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 32903 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 511 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقال مستشار وزيرة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار وزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 91583 حالة من ضمنهم 32903 حالة تم شفاؤها، و4558 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.