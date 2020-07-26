أخبار مصر | تفاصيل وفاة عامل مصري في الكويت بماس كهربائي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل وفاة عامل مصري في الكويت بماس كهربائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بدولة الكويت، تعليمات فورية، من محمد سعفان وزير القوى العاملة، بمتابعة مستمقات العامل المصري الذي لقى مصرعه نتيجة ماس كهربائي.

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة مستحقات العامل المصرى الذى لقى حتفه نتيجة ماس كهربائي في أثناء قيامه مع زملائة بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء في إحدى المناطق السكنية، والتواصل مع جهة عمله لحفظ حقوقه العمالية، والتنسيق مع القنصلية لمعرفة ملابسات الحادث من خلال التحقيقات التى تجرى حاليا، وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للقاهرة، وإبلاغ أسرته خالص العزاء.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة أن الوزير تلقى تقريرا عاجلا من الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، كشف عن أن المتوفى لقي حتفه بفعل ماس كهربائي تعرض له في منطقة صباح السالم.

وقال: إن عمليات وزارة الداخلية الكويتية كانت قد تلقت بلاغاً عن تعرض وافد من الجنسية المصرية لماس كهربائي أثناء قيامه مع رفاقه بالعمل في صيانة أعمال الكهرباء وعند توجه رجال الأمن والمسعفين إلى الموقع، وبعد فحص الشخص اتضح أنه لقي حتفه، متأثراً بإصابته، وتم استدعاء الأدلة الجنائية لنقل الجثة إلى الطب الشرعي، وإبلاغ النيابة، وتقرر تسجيل قضية قتل بالخطأ.

عبر 12 رحلة طيران.. عودة 1895 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد

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تعبر مطار الكويت الدولي 20 رحلة طيران تحمل علي متنها 3660 راكبا إلي مطارات 7 دول هي : مصر ، والإمارات ، ولبنان ، وباكستان، وبنجلاديش، وقطر ، والأردن ، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر إلي 12 رحلة تقل 1895 عاملا مصريا من العالقين.

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ12 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، والأقصر، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 12 رحلة مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم السبت الموافق 25 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1895 عمال.

وقال: إن الرحلة الأولى علي الكويتية رقم 1541 قيام من مطار الكويت 7:15 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 190عاملا، والرحلة الثانية علي الكويتية رقم 1645 قيام من مطار الكويت 9:05 تصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا، والرحلة الثالثة علي اير كايرو رقم 2406 قيام من مطار الكويت 13:30 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا.

أما الرحلة الرابعة علي طيران المصرية رقم 2011 قيام من الكويت 13:45 ، يصل مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14:15 وصول مطار القاهرة ، وعلي متنها 190 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران فلاي ايجيبت رحلة رقم 5086 قيام من الكويت 15:00 وصول مطار أسيوط وعلي متنها 165 عاملا ، والرحلة السابعة علي الكويتية رحلة رقم 545 قيام من الكويت 16:15 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 190 عاملا.