أخبار مصر | برلمانية: الرئيس السيسي يستهدف النهوض بصناعتي الغزل والنسيج

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية: الرئيس السيسي يستهدف النهوض بصناعتي الغزل والنسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن التوسع في صناعة السيارات الكهربائية سيساهم في تطوير قطاع الصناعة والحفاظ علي البيئة وضمان عدم تلويث الهواء بالأدخنة، مُشيدة بتوجيهات الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء بشأن التركيز على صناعة المركبات الكهربائية، ووضع خطة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده.

وأشارت "فهيم" في بيان، اليوم الأحد، إلى أن هذه التوجيهات تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية، واسترداد عهد نهضة القطن المصري وتفوقه على جميع أنواع القطن في العالم.

وأكدت أن التطور في مجال السيارات الكهربائية سيوفر فرصة الاستفادة من الخبرات التكنولوجيا والتعرف على كيفية التصنيع بالتنسيق والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذه المجال.

وأضافت عضو مجلس النواب، أهمية وضع تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يصب في النهاية لصالح دعم الاقتصاد المصري.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض إستراتيجية صناعة السيارات ووسائل النقل الكهربائية في مصر، فضلًا عن عرض موقف منظومة القطن المصري.

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ووجه الرئيس بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية في هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلًا عن توطين صناعة السيارات في مصر والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلي.

ووجه السيد الرئيس بمواصلة خطة الدولة الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مختلف المحاور التصنيعية والتجارية لإستراتيجية صناعة المركبات الكهربائية، في ضوء أن مصر تعد سوقًا واعدة لصناعة وسائل النقل بشكلٍ عام، لا سيما السيارات والأتوبيسات الكهربائية، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في المشروعات الاستراتيجية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما تم عرض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة في هذا الإطار، خاصةً وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلًا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية في الأسواق الدولية.

وعرضت وزيرة التجارة والصناعة جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر، مع التركيز على الارتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية، وخاصةً من خلال مواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، لتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة.

واستعرض اللواء مصطفى أمين الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التنموية بمنطقتي سيناء وجنوب الوادي في توشكى وشرق العوينات لإقامة مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة، فضلًا عن جهود توفير التغذية الكهربائية والموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.