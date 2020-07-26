أخبار مصر | إنفوجرافيك.. نصائح عند شراء أضحية العيد (المواشي)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. نصائح عند شراء أضحية العيد (المواشي) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيام تفصلنا عن عيد الأضحى، حيث يقبل المسلمون على ذبح الأضحيات في اليوم الأول من العيد، ويتم توزيع نسبة على الفقراء والمحتاجين، حسب تعاليم الشريعة الإسلامية، بينما يحتفظ أهل البيت بباقي لحم الأضحية.

وتستعرض "الخليج 365" نصائح عند شراء المواشي (العجول والبقر):-

- لا يجوز ذبح عجول البقر والجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 400 كجم ولا يسرى ذلك على عجول البقر المستوردة بغرض الذبيح وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية.

- لا تشترى من الباعة المتجولين

- لابد الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

- افحص الشكل الخارجى (الظاهرى)

- تأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو جرح بالجسم أو طفيليات خارجية بالفروة.

- لابد أن يكون نشيط الحركة أو الراقد ويلاحظ أثناء الحركة أن قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

- عدم وجود افرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

- لابد أن يتم فحص العينين بحيث تكون لامعة نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

- لابد الضغط باليد على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه ( الامتلاء غير الطبيعى – غش بالملح)

- لابد من معرفة حجم اللحوم عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الامساك بعظام الظهر ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم.

هذا وأكدت وزارة الزراعة المصرية استعدادها لاستقبال العيد من خلال زيادة طرح المعروض من الأضاحي من رؤوس الأبقار والجاموس والماعز والأغنام، للبيع للمواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم بتخفيضات تصل إلى 20 % من أسعار السوق المحلي وأيضًا اللحوم الحية بمنافذها.

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-خط ساخن للاستفسار برقم 01005531182 للاستفسار عن أسعار الأضاحي

-أسعار الخراف البلدي قائم 58 جنيه للكيلو القائم.

- بقري 55 جنيها للكيلو القائم.

-جاموس 50 جنيها للكيلو القائم.

-أسعار الماعز 60 جنيها للكيلو القائم.

- ماعز برئي 60 جنيها للكيلو قائم

-لحوم فرش كندوز 105 جنيهات للكيلو.

- كبدة 105 جنيهات للكيلو.

- كيلو ضاني فرش 105 جنيهات للكيلو

-لحوم سوادني 90 جنيها للكيلو.

-لحوم برازيلي 70 جنيها

-لحوم مفروم 70 جنيها.