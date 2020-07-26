أخبار مصر | اليوم.. برنامج فرصة يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف بمحافظة بني سويف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. برنامج فرصة يطلق أولى وحدات التدريب والتوظيف بمحافظة بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطلق برنامج فرصة اليومِ الأحد، "وحدة التدريب والتوظيف" بمحافظة بني سويف وهي أول وحدة فرعية على مستوى محافظات الجمهورية تأتي تنفيذًا لرؤية وزارة التضامن الاجتماعي في التأسيس لنشر وحدات التدريب والتوظيف داخل مديرياتها، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

وتهدف وحدات التدريب والتوظيف إلى تقديم وتطوير خدماتها في أنحاء الجمهورية المختلفة لتنسيق الجهود مع القطاع الأهلي والخاص للاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع وتوفير فرص تدريبية مناسبه لاحتياجات سوق العمل.

وأطلقت وزراة التضامن الإجتماعي برنامج "فرصة" حيث إنه المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الاكثر احتياجا والغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم، ومن هذا المنطلق سوف يكمل برامج التحويلات النقدية المشروطة، فضلا عن برامج المساعدة الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية الأخرى.

ويهدف البرنامج إلى إحداث زيادة ملحوظة فى دخل الاسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي وذلك لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

ويستهدف البرنامج ( الأسرة - الشباب)، القادرين على العمل من الفئة العمرية ( 15- 55) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى، أو القادرين على العمل فى الفئة العمرية ( 15 - 55) الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

ونستعرض كافة التفاصيل للإشتراك بالبرنامج والحصول علي خدماته:-

من "الجمعيات الأهلية"

‌- كشف الحساب الختامي للجمعية عن اخر عاميين.

- السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الادارة. ‌

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- هيكل مجلس الادارة ولائحة النظام الأساسي للجمعية.

- سابقة الخبرة في عمل مشابه (صفحة واحدة).

- صورة الترخيص النهائي لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من هيئة الرقابة المالية وحجم محفظة التمويل للجمعية للعام السابق ورصيد القروض المصدرة ( عدد وقيمة).

كما يتعين أن يتضمن المقترح ما يلي:

- رصد للمشكلة المجتمعية والحلول المقترحة.

- النتائج الأساسية التي سوف تتحقق من جراء تنفيذ المشاريع المقترحة.

- تقديم نظرة عامة عن النتائج التي تخطط المؤسسة إنجازها لكل محور من محاور الخدمات المتضمنة في المقترح باستخدام الجدول المرفق

ويهدف البرنامج إلي توفير 30،000 فرصة عمل في ثماني محافظات في الصعيد والوجه القبلي، وتوفير 50،000 ألف قرض مُيسر لتوليد فرص عمل للمرأة المُعيلة بالشراكة مع بنك ناصر وبتمويل 250 مليون جنيه من تحيا مصر، وتدبير 10 آلاف فرصة عمل في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين.

كما يهدف إلي تطوير قدرات 20،000 من الشباب في التلمذة المهنية والمهارات الحرفية والتجارية، وتجهيز 1000 وحدة اجتماعية و150 لجنة زكاة ببنك ناصر للعمل كشباك خدمة واحد لأستقبال طلبات تدريب وتشغيل.

هذا ويهدف إلي تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للوزارة على المستوى المركزي والمحلي لإدارة برامج الإقراض والتمكين الاقتصادي وتنسيق جهود الشركاء.