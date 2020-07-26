شكرا لقرائتكم خبر عن متبقي 22 حالة.. بدء العد التنازلى لغلق «عزل كفر الدوار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى كفر الدوار العام، المخصص للعزل الصحى لعزل مصابى فيروس كورونا فى البحيرة، إن المستشفى بدأ العد التنازلى لوقف تشغيلها كمستشفى حجر صحى لمصابى الفيروس، ولم تعد تستقبل أى حالات إصابة جديدة.

وأعلن زايد عن خروج حالتين جديدتين من المستشفى، أمس، ليصل عدد الحالات المحتجزة فى المستشفى إلى الآن إلى 22 حالة فقط، بينهم 14 حالة بالأقسام الداخلية و8 حالات بالرعاية المركزة.

وأوضح «زايد» أن المستشفى استقبل 1418 حالة منذ بدء تشغيله كمستشفى للعزل فى 16 إبريل الماضى، وتحول 1199 حالة منهم من ايجابى إلى سلبى بنسبة 81.9%، وخرجت للتعافى 568 حالة بنسبة 41%، بينما تم تحويل 267 حالة لنزل الشباب، وخرجت 364 حالة للعزل المنزلى بنسبة 22.2%، وتوفيت 197 حالة بنسبة 13.3%.

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