شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج 107 شهادات ميلاد للمنقولين من رفح والمقيمين بالإسماعيلية والشرقية والبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، بالتنسيق مع مجلس مدينة رفح واللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة، استخراج عدد ١٠٧ شهادات ميلاد للمنقولين من رفح والمقيمين في محافظات الإسماعيلية والشرقية والبحيرة، تنفيذا لحملة استخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة من المنقولين من رفح.

وأكدت نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الحملة نظمها فرع المجلس بشمال سيناء من قبل في مدرسة سلمي سليم للتعليم الأساسي بقرية المحسمة بمركز القصاصين في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء «مجلس مدينة رفح»، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية في مدينة رفح، والسجل المدني في مدينة القصاصين، ومديرية الشؤون الصحية «إدارة رفح الصحية» ومشايخ القبائل، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أضافت «سالم» أنه خلال الحملة تم تسجيل عدد ١٢٠ ساقط قيد بالمجان كخطوة أولى من خطوات حملة استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين، والتي يقوم بتنفيذها المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، وتخصص لها المحافظة المبالغ المالية المطلوبة، حيث تم استخراج عدد ١٠٧ شهادات ميلاد لهم، فيما يجري استخراج باقي شهادات الميلاد بعد استيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة.

بدورها، أكدت سناء جلبانة، مقرر اللجنة الإقليمية للأمومة والطفولة، على أهمية استخراج سواقط قيد وشهادات الميلاد للأطفال، وذلك لحمايتهم وتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على كل الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

ومن جانبه، أكد خليل الخرافين، نائب رئيس مركز ومدينة رفح لشؤون المنقولين، أنه تم تنفيذ الحملة طبقًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وأن مجلس مدينة رفح قام بتقديم كل التيسيرات الممكنة أمام لجنة سواقط القيد طبقًا لتعليمات العميد مصطفى محمد مصطفى، رئيس مركز ومدينة رفح.

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