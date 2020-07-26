شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمواطنين بقرى بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محافظة شمال سيناء تشكيل لجنة لحصر الأضرار التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية جراء العمليات الإرهابية بقرية رابعة بمركز بئر العبد.

وقال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن اللجنة تضم مندوبين من الشؤون المالية والتخطيط العمراني بالديوان العام والتضامن الاجتماعي والإدارة الهندسية بمجلس مدينة بئر العبدوعدد من الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ، أن اللجنة ستقوم بحصر الخسائر التي لحقت بالمنازل والمحال التجارية التي أضيرت، بجانب صرف التعويضات المناسبة للمواطنين المضارين.

أشار المحافظ إلى صرف مساعدات عاجله للمواطنين المضارين، بجانب توفير أماكن لإقامة المضارين جراء تلك الأعمال الإرهابية.

من ناحية أخرى قالت سعدية محمود، مدير التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، إنه تم تشكيل فريق إدارة أزمه يتكون من مدير إدارة التضامن الاجتماعي ببئر العبدوإدارة الإغاثه بالمديرية وفرع الهلال الأحمر المصري، لتوزيع المساعدات على المضارين بقرى رابعه والجناين والمريح وقاطيه واقطيه، وحصر الأسر التي أضيرت تمهيدا لصرف التعويضات.

وأضافت مدير التضامن، أنه تم تجهيز عدد من المدارس والاستراحات الحكومية بالمراتب والأغطيه والمفروشات لإقامة المضارين من أبناء تلك القرى.

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أشارت إلى توزيع ١٤٠٠ كرتونه مواد غذائية، وطن ونصف من اللحوم من بنك الطعام، على الجمعيات الأهلية، لتوزيعها على المواطنين المضارين جراء الأحداث الإرهابية.