شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مكافحة كورونا: الفيروس لن يموت.. ونتوقع صفر إصابات شديدة منتصف سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بتسجيل مصر "صفر إصابات شديدة" جراء فيروس كورونا منتصف سبتمبر المقبل، مضيفًا:" الفيروس لن يموت، ولن تحدث صفر إصابات، ولكن أتوقع صفر إصابات شديدة".

وأوضح خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الفيروس لن يموت، ولكن معدلات الانتشار ستنخفض، مشددا على أن انتشار المرض يرجع لمدى وعي المجتمع.

وأضاف أن وعي المواطنين نجح في منع انتشار فيروس كورونا، مطالبا بالاستمرار في منعه من الانتشار الفترة المقبلة: "لا تعنيني صفر إصابة، ولكن تعنيني صفر وفيات"، مؤكدا أن وفاة أي مريض هي مسؤولية وزارة الصحة والطبيب المصري واللجنة العلمية.

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وأوضح أن هناك توقعات بحدوث موجة ثانية ولكن لا يمكن التأكد من ذلك، وأن كورونا أحدث صدمة هزت المجتمع الطبي في العالم أجمع، ومن الغباء ألا نكون حذرين من احتمالية حدوث موجة ثانية، وأولى خطوات الحذر هو التسابق لإنتاج لقاح واق من الفيروس.

وقال إن نجاح مصر في خفض أعداد الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا يرجع لنجاح شعب مصر العظيم وقيادته السياسية ووزيري الصحة والإعلام الذي كان له أهمية في توعية المواطنين، ولكن النجاح الأساسي هو نجاح الوعي المصري.

وأضاف "حسني"، أن استمرار النجاح في خفض أعداد الإصابات مسئولية المصريين: "الدولة عملت اللي عليها، وقدرت تسيطر على الأزمة، لكن لسه منتصرناش عليه، وده يستدعي تطبيق الإجراءات الاحترازية".