شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: نتطلع لجولة تفاوض حاسمة حول سد النهضة بقيد زمنى وأجندة واضحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الرى السودانى الدكتور ياسر عباس إن بيان الاتحاد الأفريقى حول اجتماعات سد النهضة جاء متوافقا مع ما طرحه السودان بشأن ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

وأكد وزير الرى السودانى فى بيان صحفى اليوم الأحد، أن الخرطوم تتطلع لجولة تفاوض حاسمة بقيد زمني وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها دون طرح قضايا خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

كان الاتحاد الأفريقي قد أكد أنه يجهز لجولة جديدة من التفاوض حول سد النهضة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

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كما وجه الاتحاد الأفريقى دعوة لمصر والسودان وأثيوبيا إلى العمل على وجه السرعة لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وكان أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية قد قال، إن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقى التى عُقدت الثلاثاء الماضى، حول سد النهضة قد أكدت على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يتضمن آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أى خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق.

وأضاف حافظ فى تصريحات صحفية، أنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز المفاوضات على سد النهضة باعتباره سداً لتوليد الكهرباء غير مُستهلك للمياه وعدم إقحام أى موضوعات غير ذات صلة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات.