شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون الامتحانات التحريرية لليوم الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل طلاب الدبلومات الفنية أداء الامتحانات التحريرية لهم فى ثان أيام الاختبارات التى انطلقت، أمس السبت، مع التزام اللجان بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد، كما تتابع غرفة العمليات المركزية ما يتم تداوله من صور للامتحانات، للتأكد من اى امتحانات يتم نشرها للوصول إلى الطلاب المتسببين فى تصوير الأسئلة.

ويؤدى الطلاب امتحان الدور الأول فى عدة مواد فى جميع التخصصات.

ويؤدى الامتحانات التحريرية فى الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020، وسيتم البدء فى أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضو.