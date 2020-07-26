شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الخدمات من تليفزيون الخليج 365.. مواعيد جديدة للمحلات والمقاهى من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم تليفزيون ”الخليج 365”، موجز أخبار الخدمات الصباحى، من إعداد محمود حسن وتقديم نسرين فؤاد، تناول فى بدايته بدء تطبيق التعديلات الجديدة لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث إنه بداية من اليوم الأحد 26 يوليو سيتم السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات وما يماثلها حتى الساعة 12 منتصف الليل، على أن يتم غلق المحال التجارية والحرفية، و"المولات" الساعة 10 مساء.

كما ستزيد نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية

ويستمر إلإغلاق الشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات على أن يتم إعادة النظر في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق والمنتزهات عقب عيد الأضحى المبارك.

وفي السياق نفسه.. أصدر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، تعليمات لتعديل أوقات العمل لمنافذ البيع والتعامل مع الجمهور لمشغلى خدمات الاتصالات بداية من اليوم الأحد، لتكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10 مساءً ما عدا يوم الجمعة ستكون من الساعة 12 ظهراً حتى 10 مساءً.



نسرين فؤاد



ومن الأخبار الهامة أيضا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اليوم الأحد صرف معاشات شهر أغسطس لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية، مع تذليل أى عقبات تيسيرا على أصحاب المعاشات.



كما قررت محافظة الجيزة، فرض غرامات مالية على المخالفين لقرار منع ذبح الأضاحى في الشوارع أو إنشاء شوادر للأضاحى في الطريق العام، قيمتها 3 آلاف جنيه، كما تقرر فرض غرامة على نقل جلود الأضاحى دون تصريح قيمتها، 5 آلاف جنيه، مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح.

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وفى أخبار الموجز انتهت أجهزة محافظة الجيزة، من إصلاح كابل الكهرباء المغذى لمحطة مياه إمبابة، وإعادة العمل بالمحطة مرة أخرى، وعادت المياه من جديد إلى مناطق بولاق وامبابة والعجوزة وشمال الجيزة بعد انقطاعها أمس بسبب العطل.



وتجري الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات لحركة السيارات بسبب إغلاق كوبرى التعمير وذلك لإنشاء محطة مترو عدلى منصور، وسيتم غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من الإسماعيلية تجاه القاهرة مع الاستبقاء على حركة المرور تجاه الطريق الدائرى ومدينة السلام، وسيتم أيضا غلق مسطح كوبرى التعمير للقادم من القاهرة تجاه الإسماعيلية بالكامل مع تحويل حركة المرور المتجه للطريق الدائرى تجاه مناطق القاهرة الجديدة، ويتم تنفيذ الأعمال ليلاً ونهاراً لمدة ثلاثة أشهر.



كما واصل سعر الذهب في السوق المصري تسجيل ارتفاعات تاريخية وغير مسبوقة، حيث سجل جرام 21 سعر 850 جنيها للجرام الواحد دون إضافة مصنعية، في حين سجل عيار 24 ما قيمته 970 جنيها للجرام.

وترتفع الأسعار عالميا بسبب الخلافات الأمريكية الصينية التي تعزز مخاوف المستثمرين حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.



ويواصل الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري في منطقة ما دون الـ 16 جنيه للشراء، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي 15 جنيها و 93 قرشا، وكان الدولار الأمريكي قد شهد تراجعا كبيرا أمام الجنيه المصري في بداية شهر يوليو، قبل أن يستقر عند المستوى الحالي.



وتشهد البلاد اليوم الأحد طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، فيما تصل معدلات الرطوبة إلى 80 بالمائة، كما يتوقع الخبراء أن يشهد صعيد مصر طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، ومعتدل على صعيد مصر شماله وجنوبه.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 الصغرى 25 ، قنا العظمى 42 والصغرى 28 ، وأسوان العظمى 43 والصغرى 31.