شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: الوزارة ركيزة أولى للتصنيع العسكرى وذراع صناعى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الاحد، بالدكتور مهندس حسن أحمد عبد المجيد، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ورؤساء مجالس إدارات شركات "حلوان للمسبوكات "مصنع 9 الحربى"، أبى قير للصناعات الهندسية "مصنع 10 الحربي"، وشركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربي" وذلك بمقر ديوان عام الوزارة .

وصرح المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة الإنتاج الحربي محمد عيد بكر، بأن هذا اللقاء يأتى مع بداية تولى وزير الدولة الإنتاج الحربي للحقيبة الوزارية وذلك للوقوف على الموضوعات والمشروعات القائم بتنفيذها مصانع (9 ، 10 ، 27 ) الحربية، والإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية لها والمشروعات المشاركة في تنفيذها والموقف التنفيذي لها، إلى جانب دورهم فى التصنيع الحربي، كما تم مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها .

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وقد أكد " مرسي" خلال اللقاء على استكمال سير العمل وفقا للخطط الموضوعة سابقاً مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول فى مجالات جديدة، وشدد على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها وكذا البدء بالمشروعات المستجدة ، وحث على ضرورة بذل الجهد لاستكمال الدور الوطني الذى تقوم به الوزارة فى النهوض بالصناعة الوطنية وتعميقها على الصعيدين الحربي والمدني بالتعاون مع مختلف الجهات الصناعية داخل مصر وخارجها وعلى رأسها شركات القطاع الخاص والوزارات المختلفة والهيئة العربية للتصنيع .

وقال "مرسي" إن وزارة الإنتاج الحربي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري والذراع الصناعي للدولة من خلال إستغلال فائض طاقتها الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلى وصولاً للتصدير للخارج، مؤكداً على أن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد الإنتاج الحربي وأبناءها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التطور التكنولوجي فى التصنيع الحربي والمدنى.