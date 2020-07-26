شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: صرف 2.1 مليار جنيه معاشات أغسطس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بدء صرف معاشات اغسطس اليوم لفئة اصحاب المعاشات الذين يتقاضون اقل من 2000 جنيه وذلك وفقاً لقيمة النهاش قبل الزيادة فى شهر يونيو ويستمر بومى الاحد والاثنين 26 و27 يوليو وذلك وفقاً للخطة التى وضعتها الهيئة لصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك للتيسير على اصحاب المعاشات .

فيما تلقى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة صرف المعاشات منذ بداية الصرف الذى بدأ يوم الخميس الماضى، وحتى مساء امس السبت حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 1.766 مليون حركة صرف بقيمة 2.158 مليار جنيه .

وأشار التقرير الى انتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلى حيث بلغ عددها 1.365 مليون حركة بقيمة اجمالية 1.786 مليار جنيه كما بلغ إجمالى ما تم صرفه من منافذ الهيئة 115 ألف حركة بقيمة إجمالية 1.365 مليون جنيه وعدد الذين صرفوا من منافذ هيئة البريد 286 الف حركة بقيمة اجمالية 263 مليون جنيه بالإضافة الى المعاشات المحولة على البنوك والتى تبلغ 1.732 مليون حالة بقيمة إجمالية 5.271 مليار جنيه .

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واكد جمال عوض انه تم الاعلان عن خطة بدأ صرف معاشات اغسطس قبل عيد الاضحى المبارك حيث تم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيها بداية من الخميس الماضى من منافذ الهيئة التى عملت بشكل استثنائي.

وقد تم استكمال الصرف لنفس الفئة أمس السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، من كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيها قبل زيادة يوليو 2020 فيتم الصرف لهم يومى الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، على ان يتم الصرف لباقى أصحاب المعاشات منهم.

ومن كانت قيمة معاشاتهم يومى الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مع التأكيد على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات فى منافذ الصرف ومكاتب البريد.